خروج كهرباء مأرب عن الخدمة نتيجة لقطاع قبلي

خرجت محطات توليد التيار الكهربائي في محافظ مأرب عن الخدمة نتيجة لقطاع قبلي. وشهدت مدينة مأرب معاناة كبيرة للمواطنين جراء انقطاع الكهرباء وارتفاع درجة الحرار. وذكرت مصادر أن قطاع قبلي قام بالتقطع على ناقلات النفط المحملة بمادة الديزل الخاصة بتوليد الكهرباء في المحطات، فيما نفدت المشتقات النفطية في المحطات الكهربائية. وبحسب المصادر في الشركة فإن الجهود مستمرة لإطلاق ناقلات الديزل وإعادة تشغيل المولدات خلال الساعات القادمة.

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