مصرع مراسل حربي حوثي

نشر ناشطون حوثيون ووسائل اعلام تابعه لهم مصرع مراسل حربي تابع لقناة المسيرة التي تدار من الضاحية الجنوبية في لبنان. ولقي المدعو عبدالحميد الغرباني مصرعه في احدى جبهات القتال فيما لن توضح المليشيا في أي جبهة قتل فيها. ويعتبر الغرباني من المراسلين الذين تلقوا تدريبات في لبنان على يد حزب الله.

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