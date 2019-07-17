السجن 25 عاماً لمتهمين بالاتجار بالحشيش المخدر في عدن

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن في جلستها اليوم برئاسة القاضي وهيب فضل وعضو النيابة ماجد قاسم، بالسجن 25 عاماً على المتهمين (هـ . ر) وزوجته (خ . م . س)، بتهمة حيازتهما واتجارهما بمادة الحشيش المخدر.

ووفق وكالة "سبأ" ضبطت الأجهزة الأمنية في نقطة تفتيش العلم الواقعة بين محافظتي عدن وأبين، المتهمين بسيارتهما وبحوزتهما تسعة وتسعين كيلو من مادة الحشيش المخدر.

وعبر رئيس النيابة الجزائية بمحافظات عدن ولحج وأبين القاضي محمد علي صالح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن شكره وامتنانه للقوات الأمنية في نقطة العلم ليقظتها وضبط عدد من العناصر الخارجة عن النظام والقانون والمجرمين الذين يتاجرون بالمواد المخدرة الخطرة على حياة المواطنين.

وأكد أن العدالة أخذت مجراها القانوني في إصدار الأحكام الرادعة للمجرمين المتاجرين بالمواد المخدرة، انطلاقاً من حرصها على تطبيق القانون وحماية الأبناء والشباب من هذه الآفة الخبيثة الضارة على حياتهم وصحتهم، وكذا حمايتهم من آثارها المدمرة على الأسرة والمجتمع.

الجدير بالذكر أن النيابة الجزائية المتخصصة وبناءاً على توجيهات النائب العام للجمهورية الدكتور علي أحمد الأعوش، قد قامت خلال الفترة من 8 نوفمبر 2018م حتى يونيو الماضي 2019م، بإتلاف حرقاً ألفين و 761 كيلو جرام من مادة الحشيش، و 34 كيلو جرام من مادة الهيروين المخدر.