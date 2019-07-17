تنسيق بين وزارة الرزاعة ومنظمة الفاو لمكافحة الجراد الصحراوي

بحث اجتماع عقدته وزارة الزراعة مع منظمة الفاو اليوم في عدن التنسيق المشترك لمكافحة الجراد الصحراوي.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلا الوزارة المهندس امين باقادر، والمهندس علي الجنيد، وأمين عام هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى الدكتور مأمون العلوي، آلية التعاون بين الوزارة و"الفاو"، لمكافحة الجراد الصحراوي، وعرض تقرير يبين حجم ومستوى تواجد وانتشار الجراد ومدى التأثيرات التي خلفها والمخاطر المستقبلية.
وناقش الاجتماع، انشطة الوزارة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي في ظل الامكانيات الشحيحة، والصعوبات التي تواجه فرق المكافحة الميدانية في عدد من المحافظات، والتي شملت حتى الان 695 هكتارا في محافظات، لحج وأبين، وشبوة، وحضرموت الوادي والساحل ومأرب والجوف.
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