توزيع مستلزمات طبية وأثاث مكتبي لمكاتب الصحة في ابين

دشن مكتب الصحة والسكان بمحافظة أبين اليوم، توزيع أثاث مكتبي ومستلزمات طبية للمراكز والوحدات الصحية في مديريات المحافظة.
وقال مدير مكتب الصحة الدكتور جمال امذيب، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه تم تسليم 31 مركزًا ووحدة صحية في مديريات المحافظة، بمستلزمات مكتبية وطبية، مقدمة من منظمة اليونيسيف ضمن مشروع الصحة والتغذية بدعم من البنك الدولي.
وثمن امذيب، ما تقدمه اليونيسيف من دعم وتدخلات في قطاع الصحة والسكان، والتي تسهم في تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.
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