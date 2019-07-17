استشهاد قيادي باللواء الثالث تهامي في ظروف غامضة جنوب الحديدة

عثر سكان محليون، على جثة قيادي في اللواء الثالث تهامي مقتولاً في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غرب البلاد.
وعلم "الخليج 365" من مصادر محلية ان سكان محليون عثروا على جثة "حسن مركن" (أحد قادة السرايا في اللواء ثالث تهامة) ، مقتولاً في أحدى ضواحي مدينة الخوخة جنوبي الحديدة.
وأوضحت المصادر أن "مركن" كان قد خرج بمفرده قبل 3 أيام على متن طقم يستقله، وعُثر عليه مقتولاً، في ضواحي مدينة الخوخة، دون العثور على الطقم الذي كان يقله .
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