حجة.. التحالف يقصف تجمعا للمليشيا في الجر بعبس

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تموز 17، 2019، تجمعا لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعا للمليشيا في منطقة الجر التابعة لمديرية عبس بالمحافظة تعرض لقصف جوي عنيف.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف.

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وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.

وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية.