بالفيديو.. مدفعية الجيش تدك مواقع المليشيا في نهم شرق صنعاء

جددت مدفعية قوات الجيش الوطني قصفها المدفعي والصاروخي اليوم الأربعاء مستهدفة مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق صنعاء. وقالت مصادر عسكرية ان مدفعية الجيش الوطني استهدفت بقصف مدفعي مكثف تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم شرق صنعاء. ونشر المركز الاعلامي للقوات المسلحة مقطع فيديو قال انه لجانب من القصف الذي شنته مدفعية الجيش على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة نهم.

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