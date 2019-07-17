أمن حضرموت الوادي يلقي القبض على متهم بالقتل في رماة

ألقت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت , اليوم القبض على المهتم (ط ، م ، ن) يبلغ من العمر 22 عاما بتهمة ارتكاب جريمة قتل المجني عليه علي حسين محمد هدنة البالغ من العمر 30 عام بمديرية رماة بوادي حضرموت.

وتمكنت أجهزة البحث والتحري بالوادي من إلقاء القبض على المتهم بعد تلقي بلاغا في الاشتباه به وبحوزته سلاح آلي ومسدس وقنبلة يدوية وحبوب من الحشيش المخدر, وهو يحاول الهروب من مديرية رماة، و خلال التحقيق اعترف الجاني بارتكاب جريمة قتل المجني عليها الذي كان يعمل لديه بورشة سيارات , حيث قام بإطلاق ثمان رصاصات على المجني عليه نتيجة خلافات شخصية .

وباشر رجال البحث بعد القبض على الجاني بعمل محضر معاينة والتحفظ على اثأر وبصمات المتهم في مسرح الجريمة وتم إحالة ملف القضية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وإرفاق سلاح الجريمة والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وأشاد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني ,بجهود العاملين في البحث الجنائي بوادي حضرموت وأمن مديرية رماة على يقظتهم الأمنية والقبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة لينال جزاءهم العادل.