مليشيا الحوثي تقوم بتصفية قيادي في المؤتمر بمحافظة المحويت

افادت مصادر محلية في محافظة المحويت ان مليشيا الحوثي قامت بتصفية قيادي في حزب المؤتمر وعضو المجلس المحلي بمديرية بني سعد.
وذكرت المصادر أن مليشيا الانقلاب اغتالت القيادي المؤتمري، محمد عبد الكريم هيجان عن طريق حادث مروري مدبر على الخط الرئيسي بمديرية بني سعد الرابط بين صنعاء والحديدة.
وكان الحادث في تمام الساعة الوحدة والنصف ظهرا في منطقة بني ذياب، على خط الحديدة صنعاء عند عودة هيجان ومرافقيه من منطقة المشاهرة.
واوضح المصدر ان هيجان واثنين من مرافقيه فارقوا الحياة في الحادثة فيما لايزال ثمانية آخرين في العناية المركزة في إحدى مستشفيات مديرية باجل.
ويأتي اغتيال القيادي المؤتمري محمد هيجان، على خلفية خلاف حاد نشب بينه وبين والمسؤول الأمني في بني سعد عدنان الذاري الملقب أبو جبريل قبل أسبوعين وكان الذاري قد هدد هيجان بالتصفية في اجتماع أمام قيادات حوثية في المدينة.
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