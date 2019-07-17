لملس يوقع مذكرة مشروع دعم التعليم في أبين

وقع وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، اليوم، بعدن، مع ومؤسسة شباب أبين، مذكرة مشروع دعم التعليم في محافظة أبين، بحسب وكالة "سبأ".
وأكد الوزير على ضرورة العمل والتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بما يخدم المصلحة المشتركة وتحسين أداء العمل التعاوني، ودعم قدرات العاملين في الوزارة ذوي العلاقة بتنفيذ أنشطة المشروع، وتوفير دورات تدريبية تساهم في تطوير الشباب.
بدوره عبر وفد مؤسسة شباب أبين تفاعلهم مع المشروع ومساهمتهم مع مكتب التربية بالمحافظة في تطوير العملية التعليمية.
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