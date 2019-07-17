عبر مواطن في مديرية يريم التابعة لمحافظة إب عن شعوره بالسجود لله شكرا على حصوله لصطوانة غاز بعد أيام من انعدام الغاز المنزلي.
ونشر المواطن بشير المصقري صوله له على صحفته في فيس بوك وبجواره اسطوانة الغاز وهو ساجد لله شكرا على حصوله للغاز.
وقال أن الدبة مسجلة من اول رمضان.
وتقوم مليشيا الحوثي باحتكار توزيع الغاز عبر عقال الحارات التابعين لهم ولا يتم توزيعها الا بعد ايام طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يضع دبه الغاز بجاوره ويسجد لله شكراً لحصوله عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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