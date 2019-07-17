حضرموت.. مناقشة تحسين خدمات الخطوط "اليمنية" في مطار سيئون الدولي

ناقش اجتماع بمطار سيئون الدولي مستوى تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين من شركة الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار سيئون الدولي.

وبحسب وكالة "سبأ" أكد الاجتماع الذي ضم مدير عام المطار علي باكثير ومديرة مكتب الخطوط الجوية اليمنية بمنطقة سيئون كفاح عمر، أهمية فتح مكتب لمبيعات الشركة بمطار سيئون، وفتح مكاتب الحجز بمنطقة سيئون للفترة المسائية وزيادة المقاعد المخصصة لحضرموت في الرحلات الدولية لما من شأنه مساعدة المسافرين والمواطنين في قطع التذاكر.

كما استعرض الاجتماع آليات تحصيل الرسوم المتأخرة لدى اليمنية والتي ستسهم في الارتقاء بالعمل وتطوير البنية التحتية للمطار.

وذكرت مديرة مكتب اليمنية، الى انه سيتم الرفع بكافة الاحتياجات الفنية والمالية الى قيادة الشركة للعمل على انجاح اداء المنطقة والمطار ومعالجة القضايا المعلقة.