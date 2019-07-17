مسؤول: قطر والاخوان يحاولون تشويه دور التحالف في اليمن

أكد وكيل وزارة الإعلام صالح الحميدي، إن قطر وتنظيم الإخوان يحاولون تشويه صورة التحالف العربي بأكاذيب وافتراءات كثيرة حول دور الإمارات والسعودية في دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً أن الإمارات مازالت لاعباً في التحالف العربي، وهي مع السعودية بمثابة عينيان في رأس واحدة.

وذكر الحميدي في سياق رده على تقارير وسائل الإعلام القطرية ضد الإمارات أن قطر تسعى للتأثير على الأوضاع في اليمن والمنطقة بشتى الوسائل وتختلق الأكاذيب والافتراءات ضد الإمارات والسعودية ومصر، ولكنها لن تنجح في هذا المخطط الخبيث.

وحول تحركات الحكومة اليمنية لخوض جولة جديدة من المفاوضات السياسية عقب لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، قال الحميدي وفقا لموقع 24 إن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للتعاطي مع أي مقترحات من شأنها إحلال السلام، وقدمت تنازلات كبيرة، ولكن الطرف الآخر مازال متعنتاً ويعمل على تعزيز قواته وإعادة تمركزه في محافظات كثيرة.

وأكد الحميدي أن دولة قطر تسعى للتأثير على الأوضاع في اليمن والمنطقة بشتى الوسائل وتختلق الأكاذيب والافتراءات ضد الإمارات والسعودية ومصر، ولكنها لن تنجح في هذا المخطط الخبيث