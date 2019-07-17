نفذت مليشيا الحوثي اليوم الاربعاء حملة مداهمات واسعة ضد محلات الصرافة في صنعاء ومصادرة العملة ذي الطبعة الجديدة القادمة من عدن. وقالت مصادر خاصة لـ الخليج 365، إن مليشيا الحوثي داهمت محلات الصرافة وتوعدت بمن يتعامل مع العملة الجديدة والتي تم طباعتها مؤخرا من فيئة الخمس ميئة والميئة الجديدة. وهددت المليشيا تجار محلات الصرافة فيمن يقوم بالتعامل مع العملة الجديدة بالسجن ومصادرة أمواله. وقال مصرفيون إن ما تقوم به مليشيا الحوثي تعنت تام يعمل على ارباك الاقتصاد في البلد اذ انه الطلب صار ضروري لعملة فئة المئة، لأن الطباعة القدمة صارت منتهية والطلب متزايد عليها، وبمنع المليشيا تداول الطبعة الجديدة يؤزم البيئة الاقتصادية. ويتهم مصرفيون مليشيا الحوثي بمصادرة العملة الجديدة ويقولون انهم سيتلفونها غير أنهم يقومون باعادة تدويرها وذهابها الى حساباتهم الشخصية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تنفذ حملة مداهمات على محلات الصرافة بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.