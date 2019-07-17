اختتم قطاع التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بمنتسبي الدفاع المدني حول الدفاع المدني(الإطفاء ـ الإنقاذ ـ الإسعاف ). وهدفت الدورة التي حضرها وكيل قطاع خدمات الشرطة بالوزارة اللواء محمد مساعد الأمير والوكيل المساعد لقطاع التدريب والتأهيل الدكتور مثنى الشعيبي , إلى إكساب 30 متدرب من محافظات عدن و لحج وأبين والضالع وحضرموت مهارات إطفاء الحريق والإنقاذ وإسعاف الضحايا بالطرق الوقائية الصحيحة. وفي ختام الدورة ,قال العقيد محمد حسن الشميري مدير عام مصلحة الدفاع المدني بمحافظة عدن: أن هذه الدورات تساهم برفع جاهزية أفراد الدفاع المدني وتزودهم بالأساليب والطرق الحديثة لمكافحة الحوادث والخروج بأقل الأضرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تختتم الدورة التدريبية لمنتسبي الدفاع المدني في العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.