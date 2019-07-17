قيادي بمليشيا الحوثي يقتل والدته ويصيب والده وشقيقه في تعز

أقدم قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية على قتل والدته وإصابة والده وشقيقه اليوم الأربعاء بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" ان القيادي في مليشيا الحوثي المدعو "سليم صدام الحاج" أطلق النار بشكل متعمد على والده ووالدته وشقيقه في منزلهم بقرية الزوحة مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز. وأكدت المصادر ان الأم توفيت على الفور عقب تعرضها لعدة رصاصات قاتلة من قبل ابنها فيما الأب ونجله شقيق الجاني تعرضا لإصابات خطرة.

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