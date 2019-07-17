13 ألف دولار تكلفة تركيب طرف صناعي لمواطن في عدن بدعم من التحالف

قدم التحالف العربي في مدينة عدن دعما مباشرا لتركيب طرف لاحد المواطنين بقيمة 13 الف دولار. وتم تركيب طرف صنعاء للجريح سالم صالح من ابناء مديرية ردفان بلحج فقد أحد رجليه في حادث عرضي بقيمة 13 الف دولار بتنسيق واشراف العلاقات العامة والدائرة الصحية بألوية الدعم والإسناد. وعبر الجريح “صالح” عن شكره وتقديره للاشقاء بدولة الإمارات العربية، الذين اعادوا له الامل في الحياة، لمواصلة السير على قدميه، بعد ان تقطعت به السبل، ورسمت على محياه السعادة. كما شكر العلاقات العامة والدائرة الصحية علي متابعة حالته والتنسيق مع التحالف العربي .

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