شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو الصيد العسكري الثمين الذي دكته مقاتلات التحالف في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عدة غارات على الكلية الحربية بمدرية بني الحارث في صنعاء. كما شن الطيران عدة غارات على معسكرومخازن أسلحة في سنحان تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك بعد تحليق مكثف منذ الصباح.

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