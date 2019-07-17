شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة جديدة لمحمد الحوثي وهو على فراش الموت يلفظ انفاسه الاخيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت مليشيا الحوثي وفاة إحدى أبرز مرجعياتها في العاصمة اليمنية صنعاء بعد صراع مع المرض.

Advertisements ونقلت وسائل اعلام حوثية، تابعها "ناس تايمز" وفاة محمد يحيى الحوثي إحدى أبرز المرجعيات الحوثية المنحدرة من محافظة صعدة شمالي اليمن. وقال محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التابعة للمليشيات، في تغريدة رصدها "ناس تايمز" : "بقلوب محزونة تلقينا نبأ وفاة العلامة السيد محمد بن يحيى الحوثي. أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

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