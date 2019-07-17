شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل..مفاجأة الان اقالات جديدة في السعودية وهذا هو من تم اقالتة وفاجئ الجميع..لن تصدق من هو(اسم+صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعفت وزارة الأوقاف السعودية خطيب مسجد “محمد بن سرور الصبان” بشكل فوري ومفاجئ، بعد أن طالب الملك سلمان وولي عهد في خطبة الجمعة الماضية أن يخفف الضرائب على المواطنين والمقيمين.
ويظهر مقطع تداوله ناشطون على نطاق واسع الشيخ “طلال سلطان بخاري” إمام وخطيب جامع محمد بن سرور الصبان، وهو يناشد العاهل السعودي وولي العهد بكل احترام في خطبة الجمعة الماضية بالتخفيف عن المواطنين وخفض الضرائب.
وأكد ناشطون أنه تمت إقالته فورا بعد هذه الخطبة وتم منعه من الخطابة، في واقعة تعكس مدى القمع وسياسة الترهيب التي يتبعها محمد بن سلمان مع أي شخص يفكر مجرد التفكير في انتقاده أو انتقاد قراراته.
ويفرض النظام السعودي طوقا أمنيا مشددا على المصالح العامة والمساجد وغيرها من المؤسسات الحكومية، وينتشر بها شبكات تجسس تابعة للديوان الملكي للاطلاع على ما يدور بها وانتماءات موظفيها السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر عـاجل..مفاجأة الان اقالات جديدة في السعودية وهذا هو من تم اقالتة وفاجئ الجميع..لن تصدق من هو(اسم+صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.