شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف سيصبح شكل الامير محمد بن سلمان بعد 50 عام .. السعوديون يحتفون بهيبة ووقار ولي العهد في تطبيق «صورتك وانت شايب» ..(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون عبر موقع تويتر صورهم "عندما يكبرون" مستخدمين برنامج "Face App"، واجتاح وسم "صورتك وانت شايب" الموقع واعتلى صدارة الأوسمة الأكثر انتشارا في السعودية، كما نشر بعض المغردين صورا لولي العهد السعودي وأشار أحدهم إلى أن في "شيبه هيبة".

فبعد ان اجتاح تحدي نشر الصورة التي يتم وضعها على البرنامج لتظهر الشخص وكأنه قد كبر في السن وبدت عليه ملامح الشيخوخة، تصدر وسم "صورتك وانت شايب” الأوسمة الأكثر تداولا في السعودية.

ونشر مغردون صورهم حين يكبرون في السن وتباينت تعليقات المغردين على الصور بين معجب بشكله عندما يكبر ومستاء منه.

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ذهب بعض المغردين السعوديين إلى تداول صور بعض المشاهير وكان على رأسهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إذ نشر له مغردون صورا بنفس الطريقة مبدين إعجابهم بشكله عندما يكبر في السن.

وكتت إحد المغردات معلقة على صورة نشرتها لولي العهد السعودي قائلة: "حتى في شيبه هيبة وفي عيونه أمان الدنيا كلها"، وكتب آخر باللغة الإنجليزية قائلا: "فليحفظه الله".