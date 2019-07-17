شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير..زحف مباغت وجيش جبار من جهة صرواح يجتاح مأرب والجيش الوطني وقبائل مأرب الشرسة عاجزة عن فعل اي شيء وحتى المحافظ سلطان العرادة خائف ومرعوب ( صورة مرعبة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق مكتب الزراعة والري بمحافظة مأرب اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة لسرعة التدخل والمساعدة في مكافحة الجراد، الذي انتشر بشكل واسع يلتهم محاصيل وغذاء المزارعين والثروة الحيوانية في مديريات محافظة مأرب التي تعد احدى سلات اليمن الزراعية

وأوضح مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس سيف الولص لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" ان الجراد الذي بدأ ظهوره قبل ثلاثة أسابيع في ثلاث مديريات فقط توسع اليوم ليلتهم محاصل ومزارع وحقول المزارعين في تسع مديريات من مديريات المحافظة البالغ عددها 14 مديرية، وتنتج مختلف أنواع الغذاء من حبوب وخضروات وفواكه وأعلاف وحمضيات، في الوقت الذي يعاني معظم سكان اليمن من العوز الغذائي بموجب التقارير الاممية.

وأشار المهندس الولص إلى أن حملة المكافحة للجراد التي ينفذها المكتب وبدعم من قيادة السلطة المحلية، لا ترتقي إلى مستوى التحدي بالإمكانات المحدودة من الآت ومعدات الرش والمبيدات الخاصة، في حين تزداد عملية التكاثر للجراد والفقس للبيض في ظل البيئة الخصبة لتكاثرها ودفن الجراد لبيضها والانتشار في مديريات لم تكن متواجدة بها، في ظل تواري الدور الفاعل لوزارة الزراعة رغم المراسلات والمناشدات المبكرة.

وناشد مدير عام رئيس الحكومة ومنظمة الفاو بسرعة التدخل والمساعدة في إنقاذ ما تبقى من محاصيل وغذاء المواطنين والثروة الحيوانية، في هذه المحافظة الذي تعد الزراعة وتربية الثروة الحيوانية هي الأنشطة الاقتصادية الأولى، لمعظم سكان المحافظة ويسهم القطاع الزراعي في رفد الاقتصاد الوطني يخلق أكبر فرص عمل للسكان والنازحين إلى المحافظة من مختلف المحافظات لتحسين مستوى أسرهم المعيشي بشكل مباشر أو غير مباشر.