شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا من صنعاء...عامل بسيط لكنه اشجع من كل شيوخ قبائل الطوق يتحدى طقم حوثي في قلب العاصمة صنعاء ويشتم الصرخة واصحابها..شاهد كيف كانت النتيجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات بالاعتداء على أحد الباعة المتجولين في سوق دارس جنوبي العاصمة صنعاء، دون أسباب تذكر.



وأوضح شهود عيان أن المعتدى عليه، مواطن يبيع بطاط في عربية متجولة، في سوق دارس منذ سنوات، أقدمت عناصر المليشيا على متن طقم تابع لهم، بالاعتداء عليه وأبرحته ضرباً وتلفظت عليه بألفاظ نابية، بحجة أنه قام بسب المليشيات، وأبدى تضجراً من تصرفاتها وسياساتها التعسفية تجاه المواطنين والباعة المتجولين.



يذكر أن مليشيات الحوثي الانقلابية ترتكب أنواع مختلفة من الجرائم والانتهاكات، وبصورة يومية، في مختلف المناطق التي تسيطر عليها، وتواصل ملاحقة ومطارة المواطنين واخفائهم قسرياً كما تشهد مناطق سيطرة المليشيات انفلاتاً أمنياً وانتشار كبير لعصابات الخطف والنهب والسطو في ظل الحماية التي توفرها لهم المليشيات.

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