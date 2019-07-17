شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفى المكتب الفني الخاص بمجموعة ”إم بي سي“ السعودية، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي، وذلك بعدما راجت شائعة بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.
وكشفت شذى قطان، المذيعة بمحطة راديو بانوراما إف أم، أن زياد حمزة، المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات في الشبكة السعودية، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالنجم حسين الجسمي، للاطمئنان عليه والتحقق مما تم نشره، موضحًة أن الجسمي استنكر ما تم نشره.
وكتبت شذى قطان تغريدة لها عبر حسابها على ”تويتر“، قالت فيها: ”بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني في مجموعة إم بي سي هذا الخبر“.
وأضافت شذى: ”أجرى المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزة، اتصالًا هاتفيًا بالجسمي الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة“.
من جانبه كان رد حسين الجسمي على تلك الشائعة التي لاقت رواجها على نطاق واسع، بالكشف عن موقفه من انتشار الشائعات بشكل عام، حيث أطلق تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر ”تويتر“، قال فيها: ”لا تردد الشائعات، ولا تستمع إليها. الحمد لله“.
يُذكر أن آخر الحفلات الفنية التي أحياها حسين الجسمي، كانت في المغرب، حيث اختتم فعاليات مهرجان موازين بمجموعة من أفضل أغانيه.
بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبراً كاذباً ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي،
ينفي المكتب الفني في مجموعة ام بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات زياد حمزه اتصالاً هاتفياً بالجسمي الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة. @zihamze @7sainaljassmipic.twitter.com/aZOgVbm68s
— شذى قطان (@shathakattan)
بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبراً كاذباً ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي،— شذى قطان (@shathakattan) July 16, 2019
ينفي المكتب الفني في مجموعة ام بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات زياد حمزه اتصالاً هاتفياً بالجسمي الذي استنكر بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة. @zihamze @7sainaljassmi pic.twitter.com/aZOgVbm68s
لا تردد الشائعات .. ولا تستمع إليها #الحمدلله
— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi)
لا تردد الشائعات .. ولا تستمع إليها #الحمدلله— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) July 16, 2019
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