شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن اولى الصورلـ جثة محمد الحوثي وهو في المستشفى تقطع الشك باليقين وتأكد موته رسمياً والحزن يخيم على عبدالملك الحوثي وقاداتة (شاهد الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي وفاة إحدى أبرز مرجعياتها في العاصمة اليمنية صنعاء بعد صراع مع المرض. Advertisements ونقلت وسائل اعلام حوثية، وفاة محمد يحيى الحوثي إحدى أبرز المرجعيات الحوثية المنحدرة من محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التابعة للمليشيات، في تغريدة : "بقلوب محزونة تلقينا نبأ وفاة العلامة السيد محمد بن يحيى الحوثي. أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

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