شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غادة عبدالرزاق تتجاوز الحدود وتكسر جميع الحواجز وتظهر بلباس قصير وجريئ للغاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبح اسم الفنانة المصریة غادة عبد الرزاق ترند عبر موقع التواصل الاجتماعي تویتر في جمھوریة مصر العربیة بعد نشرھا صورا ُ وصفت بالفاضحة والجریئة . وشاركت غادة عبد الرازق متابعي حسابھا عبر انستغرام بصورة جدیدة لھا جدیدة ظھرت بھا مرتدیة فستانا باللون الرمادي المفتوح من الصدر وتمیز الفستان انھ من قماش التول الشفاف.

ویظھر الفستان طولها ولكنه مبطن حتي الركبة مما اظھر ساقیھا ، الامر الذي اثار ضجة بین رواد مواقع التواصل . Advertisements وانھالت التعلیقات على غادة عبد الرازق حیث عاتبھا جمھورھا على جرأتھا الزائدة مذكرینھا ان العمر یمضي والانسان یكبر بدل ان یصغر. یشار الى ان اخر اعمال غادة عبد الرازق ُ عرض في السباق الرمضاني وكان مسلسل حدوتة مرة والذي حقق نجاحا كبیرا ونال إعجاب جمھورھا .

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