عجوز مسلم يهجم على طفلة صغيرة وينتهك عرضها في وسط الشارع ( شاهد الفيديو الفاضح والصادم )

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عدن - ياسمين التهامي - وثقت كاميرات المراقبة واقعة قيام مسن (60 عامًا) بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، في شارع عام بمدينة تاتفان كبرى مدن إقليم بيتليس شرق تركيا.
وتظهر لقطات نشرتها وسائل إعلام تركية، إقدام المسن على تقبيل الطفلة بالقوة، فيما تدخلت الشرطة وألقت القبض عليه بعد شكوى تقدمت بها أسرة الطفلة المجني عليها. ووفقًا للإعلام التركي، فقد تقدم الرجل المسن نحو الطفلة وتحدث معها قبل أن يفاجئها بتقبيل قسري واعتداء عليها قبل أن يغادر؛ إثر ردة فعلها الغاضبة. الطفلة المجني عليها أبلغت عائلتها على الفور بالحادثة، والتي تقدمت بدورها إلى الشرطة للشكوى من الرجل، الذي تم التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة.
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