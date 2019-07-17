شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : قوات الجيش تسيطر على مواقع هامة شمالي قعطبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادلر ميدانية ان قوات الجيش الوطني تمكنت امس الثلاثاء من السيطرة على مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وبحسب المصادر الميدانية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على منطقة باب غلق بالكامل في الفاخر بمديرية قعطبة شمالي المحافظة.

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وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني سيطرة أيضا على المرتفعات المطلة على المنطقة، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة مع ميلشيا الحوثي الانقلابية حتى اللخظة.

وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية.