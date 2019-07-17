ترامب يخاطب إيران: اخرجوا من اليمن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء إن "تقدماً كبيراً" تحقق مع إيران.

ووجه ترامب خطابه نحو إيران قائلا "نريد مساعدة إيران والعمل معها ولا نسعى إلى تغيير النظام".

وذكر أنه "نريد أن تخرج إيران من اليمن". وأدلى ترامب بتصريحاته في اجتماع للوزراء، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل حول طبيعة التقدم.

مفاوضات حول الصواريخ

لكن وزير الخارجية، مايك بومبيو، قال إن إيران أبدت استعدادها للتفاوض حول برنامجها الصاروخي.

على صعيد آخر، اعتبر ترامب أن وضع تركيا معقد للغاية وأنه يتحدث معها، في إشارة إلى اقتناء أنقرة منظومة الدفاع الروسية s-400 المثيرة للجدل.

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ولمح الرئيس الأميركي إلى سلفه باراك أوباما الذي لم يبع منظومة باتريوت لأنقرة، قائلاً: تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف-35 لكن لا يمكنها شراء المزيد لأنها تمتلك الآن منظومة صاروخية من روسيا.

والثلاثاء، صعد المرشد الإيراني علي خامنئي التوتر بين إيران والولايات المتحدة بتحذيره من أن طهران ستواصل إزالة القيود على برنامجها النووي وترد على احتجاز ناقلة نفط إيرانية.

تصعيد إيراني

وبدأ التوتر في التصاعد منذ انسحاب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية في عام 2015 مع إيران التي وافقت بموجبه على الحد من مستوى تخصيب اليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها والتي أصابت اقتصادها بالشلل.

وقررت الأطراف الأوروبية في الاتفاق الاثنين عدم إعمال آلية النزاع المنصوص عليها في الاتفاق ومنح الفرصة لمزيد من المحادثات لتجنب أي مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تتخذ في الوقت ذاته أي إجراء يحمي إيران من العقوبات التي فرضها ترامب.

واتهم خامنئي بريطانيا وألمانيا وفرنسا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق والتي تقضي باستعادة إيران موقعها في التجارة العالمية، وخصوصاً فيما يتعلق بصادرات النفط الإيرانية التي أوقفتها العقوبات الأميركية.