نبتة موجودة في كل بيت يمني.. ومفعولها سحري أقوى من ”الحبة الزرقاء”.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين التهامي - تم استخدام الجرجير منذ العصور القديمة كمنشط جنسي، وربما يحظى بشعبية كبيرة في تلك النقطة، ويُطلق عليه الكثيرون فياجرا الطبيعة، حيث كان استخدامه مستمراً لدى العرب واليونان والفرس والرومان.

وأظهرت الدراسات أن المعادن الموجودة في الجرجير، مثل الحديد والزنك المعروف بأهميته القصوى للحياة الزوجية، بالإضافة إلى أنواع نادرة من مضادات الأكسدة، لها فاعلية كبيرة في الحصول على حياة جنسية أفضل. فوائد الجرجير للجنس لتعزيز التستوستيرون كما أن هناك آراء تفيد بأن الجرجير يعزز أيضاً من مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال، كما أنه من الممكن أن يزيد من عدد وحركة الحيوانات المنوية.

حيث وجدت دراسة تم نشرها في مارس 2013 أن مقتطفات ورق الجرجير عززت مستويات التستوستيرون ونشاط الحيوانات المنوية، وتشير النتائج إلى أن المواد الكيميائية النباتية في الجرجير قد تكون هي السر وراء ذلك، أي أنه لا ينشط الرغبة الجنسية فقط، بل يزيد من مستوى الخصوبة عند الرجال.