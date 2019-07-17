شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يغدر بالخليج ويؤكد بعد الانسحاب الإماراتي : نريد العمل مع إيران وطرد هذه الدولة من اليمن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيما بدا للكثيرين بأنه استمرار للغدر بحلفاء واشنطن في الخليج وخداعهم بتصريحات استهلاكية، قال الرئيس الأميركي/ دونالد ترامب، الثلاثاء إن “تقدماً كبيراً” تحقق مع إيران.

وأضاف “ترامب”، بتصريح صحافيّ علمت بِه صحيفة “عدن الغد”- قائلًا “نريد مساعدة إيران والعمل معها ولا نسعى إلى تغيير النظام”.

وذكر أنه “نريد أن تخرج إيران من اليمن”. وأدلى ترامب بتصريحاته في اجتماع للوزراء، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل حول طبيعة التقدم.

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لكن وزير الخارجية، مايك بومبيو، قال إن إيران أبدت استعدادها للتفاوض حول برنامجها الصاروخي.

على صعيد آخر، اعتبر ترامب أن وضع تركيا معقد للغاية وأنه يتحدث معها، في إشارة إلى اقتناء أنقرة منظومة الدفاع الروسية s-400 المثيرة للجدل.

ولمح الرئيس الأميركي إلى سلفه باراك أوباما الذي لم يبع منظومة باتريوت لأنقرة، قائلاً: تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف-35 لكن لا يمكنها شراء المزيد لأنها تمتلك الآن منظومة صاروخية من روسيا.

والثلاثاء، صعد المرشد الإيراني علي خامنئي التوتر بين إيران والولايات المتحدة بتحذيره من أن طهران ستواصل إزالة القيود على برنامجها النووي وترد على احتجاز ناقلة نفط إيرانية.