شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يواصل التراجع وسط صعود للدولار والعملات الاجنبية(أسعار الصرف الان ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الاربعاء ، تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 150ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 153 ريالا

الدولار الأمريكي 573 ريالًا Advertisements أسعار البيع: الريال السعودي بـ 152 ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 155 ريالا

الدولار الأمريكي 578 ريالًا

مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير



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