شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس " هادي " يصدر قرارا جمهوريا بتعيين قائد عسكري جديد وترقيته الى رتبه اعلى ( الأسم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي قرارا رقم (67 ) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد/محمد علي جبر قائدا للواء 89 مشاه ويرقى إلى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية بتعيين المقدم توفيق القادري عبدربه أحمد أركان حرب اللواء 89 مشاه ويرقى إلى رتبة عقيد. وقضت المادة الثالثة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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