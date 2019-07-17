شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل ..الاعلان قبل قليل عن وفاة فنان عربي شهير ..شاهد من يكون (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت ابنة الفنان الكبير رشوان توفيق، منذ قليل، وفاة والدتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وكانت الراحلة عانت من وعكة صحية ألمت بها منذ فترة انتهت إلى وفاتها اليوم، لتعلن ابنتها المذيعة الخبر.. Advertisements وتنهي الأسرة حاليا إجراءات دفن الجثمان وتحديد المسجد لإقامة صلاة الجنازة على الراحلة وكذلك اختيار موعد العزاء.

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