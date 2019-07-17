شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لجميع موظفي الدولة في اليمن بشأن صرف المرتبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أحمد العودي ، استعداد جمعيتي البنوك والصرافين لتبني ورعاية مبادرة لعقد مشاورات يمنية بامتياز لكلٍ من البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن وجمعيتي البنوك والصرافين في اليمن –دون أي طرف خارجي– وتعقد في إحدى عواصم الدول المحايدة.

وقال العودي في تصريح صحفي، حصل “الميدان اليمني” على نسخة منه، إن هذه المبادرة تهدف لبحث كيفية وآلية توحيد إدارة قطاع الرقابة على البنوك ضمن سياسة وإجراءات موحدة تضمن استمرار أداء المؤسسات المصرفية التي دخلت مرحلة رفع الشارات الحمراء كاحتجاج مشروع بعد تجاهل المطالب الحقة والمهنية بتحييد الاقتصاد وتوحيد ادارة القطاع المصرفي في البلاد حيث نتج عن ذلك التجاهل آثار سلبية على العمل المصرفي، وأن لهكذا مبادرات ومشاورات معالجتها ليتسنى استمرار العمل في هذا القطاع بشكله الاعتيادي وصرف رواتب موظفي الدولة.