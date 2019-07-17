الأمم المتحدة: أكثر من 274 ألف نازح باليمن منذ مطلع العام الجاري

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نزوح أكثر من 274 ألف شخص في اليمن، منذ مطلع العام 2019 الجاري.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر الحساب الرسمي لمكتبها باليمن بموقع "تويتر".

وأشارت المنظمة إلى أنه يتم الإبلاغ، أسبوعيا، عن 75 ضحية (قتلى وجرحى) من المدنيين جراء الصراع باليمن.

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ودعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى بذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومين إيرانيا، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن منذ مارس 2015، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات أممية سابقة.