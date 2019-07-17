قصف حوثي مكثف على الأحياء السكنية جنوبي الحديدة

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الثلاثاء، قصفا مدفعيا على أحياء سكنية جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر محلية، أن المليشيا قصفت بالأسلحة الثقيلة عشوائيا منازل المواطنين في مديرية حيس.

وأكدت المصادر أن القصف أدى إلى تدمير عدد من منازل المواطنين بشكل كلي، بالإضافة إلى تضرر منازل أخرى جزئيا.

كما تسبب القصف في نفوق أعداد كبيرة من المواشي، وفقا لما أوردته المصادر.