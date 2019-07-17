شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل .. صحيفة " عكاظ " تصدم السعوديين بهذا الخبر اليوم .. " ماذا يحدث في المملكة ؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر نائب وزير العدل السعودي تعميما إلى المحاكم وكتابات العدل، أكد خلاله منع تحضير المشروبات الساخنة "شاي وقهوة وغيرهما" داخل مكاتب الموظفين واقتصار تحضيرها في الأماكن المخصصة لها.

وحسب ما نشرته "عكاظ" السعودية أمس الاثنين، فقد نص التعميم على "إزالة جميع المقاعد المتواجدة في الممرات، ومنع وجود دواليب أو ثلاجات أو جلسات أرضية أو كنب داخل مكاتب الموظفين".

وشمل التعميم الوزاري أيضا تهيئة أماكن مخصصة لانتظار الرجال والنساء، وأن تكون مقاعد المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم، وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).