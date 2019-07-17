شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة التي ابكت كل الإماراتيين وأجبرت ولي عهد ابو ظبي على الإعتراف بهذا الأمر الخطير عن اليمن واليمنيين ( شاهد صورة ترفع رأس كل يمني ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الاثنين 15 يوليو/تموز، بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بعد يومين من وصوله الى الامارات في زيارة رسمية تستغرق أيام.

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وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تعزيز دور مجلس النواب في خدمة القضايا التي تهم الشعب اليمني وتسهم في توفير الأمن والاستقرار واستعادة دور مؤسسات الدولة وخدماتها.

وقال ”بن زايد“ إن الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ”يعد من الثوابت الراسخة لدولته“، مشيرا إلى ما يمثله اليمن من أهمية استراتيجية بالنسبة للأمن العربي. وأكد سعي بلاده لعودة مؤسسات الشرعية إلى ممارسة عملها في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

بدوره، ثمن ”البركاني“ مبادرات دولة الإمارات الإنسانية ومشاريعها التنموية وجهودها في دعم وتأهيل الجيش والقوات الأمنية والشرطية في اليمن مما ساهم في عودة الامن والاستقرار في المحافظات المحررة ومساعدة الشعب اليمني ليتجاوز كافة التحديات التي يواجهها.

وأهدى ”البركاني“ لـ”بن زايد“ صورة تعود للمرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو يصافح سلطان البركاني لدى وصوله موقع سد مأرب التاريخي قبيل حفل تدشين السد بعد إعادة بنائه على نفقة الشيخ زايد يوم 20 ديسمبر عام 1986.

ومساء السبت 13 يوليو/تموز، وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

مصدر حكومي قال لـ”مأرب برس“، ان زيارة البركاني تأتي في إطار مساعي الحكومة لاستئناف جلسات مجلس النواب، الذي ترفض الامارات انعقادها في ”عدن“ او ”سيئون“.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، ان البركاني سيلتقي بقيادات الامارات، للتفاهم على بعض القضايا، التي من شأنها تزيل العوائق أمام انعقاد جلسات البرلمان.