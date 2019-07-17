شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الملك يسعد " تميم " والشعب القطري برفع الحصار والاعتراف بهم دوليا وتعيين اول سفير من المملكة في قطر .. شاهد من يكون ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، مرسوماً ملكياً بالموافقة على تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، سفيراً للمملكة لدى قطر، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

ونقل تلفزيون "المملكة" الحكومي عبر موقعه الإلكتروني، أنه "صدرت الإرادة الملكية الثلاثاء، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية في قطر".

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وأشار إلى أن الحكومة "وافقت أيضا على قرار حكومة دولة قطر ترشيح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي".

وكانت مصادر نيابية أردنية مطلعة كشفت في وقت سابق لـ"عربي21" قبل أسابيع أن عمّان أرسلت استمزاجا لدولة قطر لتسمية سفير لدى الدوحة عقب سنوات من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وكشف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه لـ"عربي21"، عن هوية السفير الأردني المرتقب لقطر، وقال: "إنه يشغل منصبا كبيرا داخل وزارة الخارجية الأردنية، وينحدر من عشيرة كبيرة، وسبق له العمل في دولة أوروبية" وكان يتحدث في حينه عن زيد اللوزي، الذي برز اسمه اليوم.

وكانت مصادر رسمية كشفت في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن العلاقات الأردنية القطرية تسير بشكل جيد، وأن الأيام القادمة ستشهد تطورا إيجابيا في هذه العلاقات، وتوقعت المصادر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين قريبا.

وكان الأردن خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر في حزيران/ يونيو 2017 وسحب سفيره من الدوحة، إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة الجزيرة، على خلفية ما عرف بالأزمة الخليجية، وحصار قطر من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.