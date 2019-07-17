المرتضى يكشف عن مقترح أممي بشأن تبادل الأسرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى الثلاثاء أن مكتب المبعوث الأممي تقدم مع الصليب الأحمر بمقترح يتضمن تنفيذ صفقة تبادل أولية كمرحلة أولى.

وذكر المرتضى في صفحته على الفيس بوك “أن الأمم المتحدة أمهلت الطرفين أسبوعاً للرد على المقترح الأممي تنتهي امس الثلاثاء”.

وأوضح أن اللجنة الوطنية رفعت بردها على المقترح الأممي قبل يومين، مشيرا الى أن اللجنة تنتظر رد الطرف الآخر الذي من المحتمل أن يأتي اليوم إن كان هناك جدية وتفاعل إيجابي مع الملف من جانبهم.

وأضاف المرتضى بالقول: “سنوضح للجميع محتوى المقترح الأممي ورد الطرفين عليه في الوقت المناسب إن شاء الله”.