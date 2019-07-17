شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهام الأميرة هيا بنت الحسين في عرضها.. شاهد ”الحقيقة الكاملة” وسر ظهور الشيخ محمد بن راشد ”شاحب... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مدير عام مديرية المنصورة بعدن يوجه اتهاماً خطيراً لقوات شلال.. شاهد ماذا قال؟ شاهد بالفيديو.. كيف صنع أهالي مدينة ذمار اليمنية بخطيب الجمعة الحوثي الذي فرضته الجماعة بالقوة ملكة جمال اليمن تقع في إحراج كبير عند التعريف بنفسها Advertisements الفيديو الذي أثار الضجة على مواقع التواصل..رجل مسن ومشرد في شوارع تعز يفاجئ الناس بدرجته العلمية وفصاحته اغتيال محافظ محافظة عدن اللواء الشهيد جعفر محمد سعد لحظة سقوط صواريخ التحالف العربي على مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمينة بصنعاء لحظة إسقاط صورة المخلوع علي عبدالله صالح , من جوار سد مأرب التأريخي .. تصوير عبدالله القادري

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهام الأميرة هيا بنت الحسين في عرضها.. شاهد ”الحقيقة الكاملة” وسر ظهور الشيخ محمد بن راشد ”شاحب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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