حضرموت: اغتيال جندي في الشرطة الجوية بسيئون

اغتيل اليوم الثلاثاء، جندي في الشرطة الجوية، بمدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وقال مصدر عسكري لـ"يمن شباب نت"، "إن مسلحين مجهولين أقدموا على مقتل الجندي في الشرطة الجوية "عبدالله عوض حريش" بجانب مسجد الخير، بحي القرن بمدينة سيئون عاصمة وادي وصحراء محافظة حضرموت".



وأضاف أن "المسلحين المجهولين لاذوا بالفرار".



وأشار المصدر "أن الجندي حريش يعمل مرافقاً مع وكيل النيابة".



وتزداد حدة الانفلات الأمني في مديريات بوادي وصحراء محافظة حضرموت في ظل غياب تام للأمن.



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