إصابة عقيد في جوازات تعز وتعليق العمل بالمصلحة

أصيب اليوم الثلاثاء، عقيد في مصلحة جوازات تعز، برصاص أحد أفراد الشرطة العسكرية بالمحافظة، في مقر المصلحة جنوب مدينة تعز.



وقالت مصادر خاصة، لـ "يمن شباب نت" إن العقيد" نصر محرم" ـ مدير شؤون الموظفين بمصلحة الجوازات بتعز ـ أصيب إصابة بالغة في رأسه، برصاص أحد أفراد الشرطة العسكرية، داخل فناء المصلحة، على اثر مشادة كلامية بينهما اليوم الثلاثاء.



وأضافت المصادر، بأن العقيد وجه الجاني بعدم التسلق من فوق سور المصلحة والتقيد بلوائح النظام في المصلحة التي تشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين للحصول على هوية سفر، لتندلع بينهما مشاهدة كلامية انتهت بإطلاق النار على رأس العقيد"محرم"، نُقل على إثرها للعناية المركزة في أحد مستشفيات المدينة.



وأشارت المصادر إلى أن إدارة المصلحة قامت بتعليق العمل حتى استكمال اجراءات ضبط الجاني.



واستأنفت فرع مصلحة الهجرة والجوازات في تعز عملها مطلع الشهر الجاري بعد وصول كميات جديدة من جوازات السفر، بعد توقف دام عدة أشهر.

