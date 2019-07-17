مركز الملك سلمان ينفذ عدد من المشاريع للنازحين من صنعاء

ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عدد من المشاريع الإغاثية للنازحين من محافظة صنعاء، والمتواجدين في مخيم الخانق بمديرية نهم شرق صنعاء .

وناقش محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شُريف، اليوم الثلاثاء، مع مساعد المشرف العام على المركز للبرامج والعمليات، المهندس أحمد البيز، إستكمال تجهيز المشفى الميداني المتنقل في مخيم الخانق للنازحين بمديرية نهم محافظة صنعاء والذي يجري تجهيزه حاليا بدعم من المركز ومن المقرر افتتاحه رسميا خلال الأيام القادمة .

وتطرق اللقاء، إلى مناقشة مشروع مياة الشرب الذي من المقرر أن ينفذه المركز إلى جانب عمل شبكة مياة تفي باحتياجات نازحي مخيم الخانق من المياة الصالحة للشرب .

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وتناول اللقاء تنفيذ مشروع الدعم الغذائي المقدم من المركز للنازحين والمتضررين من محافظة صنعاء وفي مديريتي نهم وبني ضبيان وتقديم المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في المناطق المحررة وللنازحين من محافظة صنعاء في المدارس البديلة في مخيمات الخانق والميل وتجمعات النزوح، إضافة إلى إسهام المركز في عملية توفير الكتاب المدرسي .

وفي اللقاء، ثمن محافظ صنعاء الجهود الإنسانية والدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان لليمن .. معتبراً ذلك دليل على عمق العلاقة والسخاء الذي يعرف عن المملكة الشقيقة قيادة وشعبا ومدى ترابط الهموم وواحدية الهدف والمصير المشترك بين اليمن والمملكة .

وأكد أن المشاريع التي سينفذها المركز ستسهم إسهاما فعالا في تخفيف معاناة المستفيدين من أبناء المحافظة .