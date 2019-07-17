شكرا لقرائتكم خبر عن كل المغتربين اليمنيين بدون استثناء يتلقون اسعد خبر منذ الاعلان عن السعودة والرسوم وقرار سعودي هام سيخفف كثيرا من معاناتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر سعودية، أن الفترة المقبلة ستشهد صدور قرار يقضي بالسماح للمحلات التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ24 ساعة. وقالت المصادر -بحسب موقع “مال” المتخصص في الشأن الاقتصادي-: “إن القرار المرتقب في حال صدوره سيساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتوفير فرص وظيفية أكبر”. ويعمل عدد هائل من اليمنيين في المطاعم والمحلات التجارية .

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