وزير الإعلام يؤكد وجود نوعين من المخيمات الصيفية للميليشيات في مناطقها

حذر وزير الاعلام معمر الارياني من المخاطر المستقبلية الناجمة عما يسمى بالمراكز الصيفية للأطفال التي نظمتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مناطق سيطرتها.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الوزير الإرياني قوله أن المصادر الميدانية تؤكد وجود نوعين من المعسكرات الصيفية التي تنظمها المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها الأول مراكز مفتوحة لعامة الأطفال، والأخرى مغلقة وهي الأخطر، حيث يستقطب إليها الأطفال القادرين على حمل السلاح ويتم غسل عقولهم وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وتدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة.

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وأضاف الارياني أن المعلومات تؤكد أن المعسكرات الصيفية في مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية بمحافظات (صنعاء، وحجة، وصعدة، والجوف، والمحويت) هي الأكثر استقطابا للأطفال في عمليات التجنيد مقارنة بباقي المحافظات بسبب قلة الوعي وارتفاع نسبة الأمية والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.

وأشار الارياني أن ‏المليشيا الحوثية تسابق الزمن لاستقطاب اكبر قدر من ‎الاطفال لتجريف الهوية اليمنية وتدمير النسيج الاجتماعي ليكونوا أداة لتنفيذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة والعالم، فيما يواصل المجتمع الدولي تعامله مع المليشيا بتهاون واستخفاف ويتعامى عن الجرائم والانتهاكات اليومية.

‏وأكد وزير الاعلام أن أمن واستقرار اليمن لن يتحقق الا بإستعادة الدولة القادرة على وقف هذه الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها ‎المليشيا الحوثية وحماية أطفال اليمن من كافة أنواع الاستغلال والتدمير الممنهج لمستقبلهم،والحيلولة دون تحويلهم إلى قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.