أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019م، وهي كالتالي:
المقدشي يلتقي مسؤول أمني أمريكي رفيع في واشنطن
https://www.alyamanalaraby.com/404319
البركاني يزور الأرشيف الوطني الإماراتي في أبوظبي
https://www.alyamanalaraby.com/404326
ماذا يصنع الحوثيون في مدينة جبلة التاريخية؟
https://www.alyamanalaraby.com/404339
صيادون من أبناء الحديدة يواصلون الاحتجاج ضد سفينة سافيز الايرانية
https://www.alyamanalaraby.com/404350
المزارعون في مأرب يطلقون استغاثه بعد اجتياح الجراد لمزارعهم
https://www.alyamanalaraby.com/404353
غريبة.. ولادة طفل في الحبيلين بعين واحدة بمنتصف الجبهة
https://www.alyamanalaraby.com/404357
اللواء صغير بن عزيز يشرح ما دار في اللقاء الأخير على متن السفينة
https://www.alyamanalaraby.com/404358
الحميدي: محاولات إخوانية قطرية جديدة لتشويه قوات التحالف العربي
https://www.alyamanalaraby.com/404359
فلكي يمني يكشف عن موعد خسوف القمر اليوم في سماء اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/404374
وفاة أحد عمال مطار عدن الدولي أثناء توجيه مروحة متنقلة
https://www.alyamanalaraby.com/404377
قيادي في الإنتقالي ينتقد الحكومة على خلفية مشكلة كهرباء عدن
https://www.alyamanalaraby.com/404383
عدن .. العثور على صواعق مقذوفات من مخلفات الحرب بالبريقة
https://www.alyamanalaraby.com/404390
"البحسني" يطالب بسرعة ايجاد معالجات سريعة وعاجلة ومستمرة لمحروقات الكهرباء
https://www.alyamanalaraby.com/404396
قائد التحالف العربي يزور مقر كتيبة حزم3 بخورمكسر
https://www.alyamanalaraby.com/404392
الميسري يغادر إلى الرياض في زيارة رسمية
https://www.alyamanalaraby.com/404395
المالكي يؤكد إعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة حوثية
https://www.alyamanalaraby.com/404401
مقاتلات التحالف تقصف معسكرات ومواقع للميليشيات في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/404404
كهرباء عدن تؤكد إعادة تشغيل محطة شهيناز بعد إصلاح أنبوب المياه
https://www.alyamanalaraby.com/404406
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