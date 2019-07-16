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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019م، وهي كالتالي: 

المقدشي يلتقي مسؤول أمني أمريكي رفيع في واشنطن

https://www.alyamanalaraby.com/404319

البركاني يزور الأرشيف الوطني الإماراتي في أبوظبي

https://www.alyamanalaraby.com/404326

ماذا يصنع الحوثيون في مدينة جبلة التاريخية؟

https://www.alyamanalaraby.com/404339

صيادون من أبناء الحديدة يواصلون الاحتجاج ضد سفينة سافيز الايرانية

https://www.alyamanalaraby.com/404350

المزارعون في مأرب يطلقون استغاثه بعد اجتياح الجراد لمزارعهم

https://www.alyamanalaraby.com/404353

غريبة.. ولادة طفل في الحبيلين بعين واحدة بمنتصف الجبهة

https://www.alyamanalaraby.com/404357

اللواء صغير بن عزيز يشرح ما دار في اللقاء الأخير على متن السفينة

https://www.alyamanalaraby.com/404358

الحميدي: محاولات إخوانية قطرية جديدة لتشويه قوات التحالف العربي

https://www.alyamanalaraby.com/404359

فلكي يمني يكشف عن موعد خسوف القمر اليوم في سماء اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/404374

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وفاة أحد عمال مطار عدن الدولي أثناء توجيه مروحة متنقلة

https://www.alyamanalaraby.com/404377

قيادي في الإنتقالي ينتقد الحكومة على خلفية مشكلة كهرباء عدن

https://www.alyamanalaraby.com/404383

عدن .. العثور على صواعق مقذوفات من مخلفات الحرب بالبريقة

https://www.alyamanalaraby.com/404390

"البحسني" يطالب بسرعة ايجاد معالجات سريعة وعاجلة ومستمرة لمحروقات الكهرباء

https://www.alyamanalaraby.com/404396

قائد التحالف العربي يزور مقر كتيبة حزم3 بخورمكسر

https://www.alyamanalaraby.com/404392

الميسري يغادر إلى الرياض في زيارة رسمية

https://www.alyamanalaraby.com/404395

المالكي يؤكد إعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة حوثية

https://www.alyamanalaraby.com/404401

مقاتلات التحالف تقصف معسكرات ومواقع للميليشيات في صنعاء

https://www.alyamanalaraby.com/404404

كهرباء عدن تؤكد إعادة تشغيل محطة شهيناز بعد إصلاح أنبوب المياه

https://www.alyamanalaraby.com/404406

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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