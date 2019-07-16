أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019م، وهي كالتالي: المقدشي يلتقي مسؤول أمني أمريكي رفيع في واشنطن https://www.alyamanalaraby.com/404319 البركاني يزور الأرشيف الوطني الإماراتي في أبوظبي https://www.alyamanalaraby.com/404326 ماذا يصنع الحوثيون في مدينة جبلة التاريخية؟ https://www.alyamanalaraby.com/404339 صيادون من أبناء الحديدة يواصلون الاحتجاج ضد سفينة سافيز الايرانية https://www.alyamanalaraby.com/404350 المزارعون في مأرب يطلقون استغاثه بعد اجتياح الجراد لمزارعهم https://www.alyamanalaraby.com/404353 غريبة.. ولادة طفل في الحبيلين بعين واحدة بمنتصف الجبهة https://www.alyamanalaraby.com/404357 اللواء صغير بن عزيز يشرح ما دار في اللقاء الأخير على متن السفينة https://www.alyamanalaraby.com/404358 الحميدي: محاولات إخوانية قطرية جديدة لتشويه قوات التحالف العربي https://www.alyamanalaraby.com/404359 فلكي يمني يكشف عن موعد خسوف القمر اليوم في سماء اليمن https://www.alyamanalaraby.com/404374 Advertisements وفاة أحد عمال مطار عدن الدولي أثناء توجيه مروحة متنقلة https://www.alyamanalaraby.com/404377 قيادي في الإنتقالي ينتقد الحكومة على خلفية مشكلة كهرباء عدن https://www.alyamanalaraby.com/404383 عدن .. العثور على صواعق مقذوفات من مخلفات الحرب بالبريقة https://www.alyamanalaraby.com/404390 "البحسني" يطالب بسرعة ايجاد معالجات سريعة وعاجلة ومستمرة لمحروقات الكهرباء https://www.alyamanalaraby.com/404396 قائد التحالف العربي يزور مقر كتيبة حزم3 بخورمكسر https://www.alyamanalaraby.com/404392 الميسري يغادر إلى الرياض في زيارة رسمية https://www.alyamanalaraby.com/404395 المالكي يؤكد إعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة حوثية https://www.alyamanalaraby.com/404401 مقاتلات التحالف تقصف معسكرات ومواقع للميليشيات في صنعاء https://www.alyamanalaraby.com/404404 كهرباء عدن تؤكد إعادة تشغيل محطة شهيناز بعد إصلاح أنبوب المياه https://www.alyamanalaraby.com/404406

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