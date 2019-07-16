أكدت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، إعادة تشغيل محطة شهيناز التحويلية في مديرية خور مكسر، بعد إستكمال اصلاح انبوب مياه رئيسي تسبب بغمر اجزاء واسعة من المحطة.
وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه تم اعادة التيار الكهربائي إلى مديريات كريتر والمعلا وخورمكسر والتواهي، عقب قطع التيار عنها تحسبا لحدوث اي تماس كهربائي بسبب المياه، وشفط كمية المياه التي تدفقت الى المحطة .
وثمنت المؤسسة المتابعة المستمرة من قبل رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي منذ يوم امس، وتوجيهاته بسرعة إصلاح انبوب المياه وإعادة الكهرباء للتخفيف من معاناة المواطنين في مديريات عدن الاربع .
وعانى سكان المديريات الأربع من إنقطاع التيار الكهربائي لقرابة 20 ساعة بسبب إنفجار إنغمار محطة شهيناز التحويلية بالمياه جراء إنفجار أنبوب رئيسي مساء أمس .
كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء عدن تؤكد إعادة تشغيل محطة شهيناز بعد إصلاح أنبوب المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.